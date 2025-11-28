News

Startschuss für das Canton Black Weekend mit bis zu 30% Rabatt

Bildquelle: Canton

Ab sofort gibt es bei Canton bis zu 30% Rabatt auf das Online-Exklusiv-Sortiment. Ein Rabatt-Code wird nicht benötigt, der reduzierte Preis wird direkt auf der Website angezeigt. Die Aktion läuft von heute, 28. November, bis einschließlich 01. Dezember 2025.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.