News
Startschuss für das Canton Black Weekend mit bis zu 30% Rabatt
28.11.2025 (Philipp Kind)
Bildquelle: Canton
Ab sofort gibt es bei Canton bis zu 30% Rabatt auf das Online-Exklusiv-Sortiment. Ein Rabatt-Code wird nicht benötigt, der reduzierte Preis wird direkt auf der Website angezeigt. Die Aktion läuft von heute, 28. November, bis einschließlich 01. Dezember 2025.
