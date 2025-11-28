News

Fünf Jahre Garantie für Yamaha Audio-Komponenten

Bildquelle: Yamaha

Yamaha bietet beim Kauf hochwertiger Verstärker, AV-Receiver, Lautsprecher, Kopfhörer und weiterer Audiokomponenten eine kostenlose Garantieverlängerung von zwei auf fünf Jahre an. Um die zusätzlichen drei Jahre zu erhalten, muss das Gerät innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf registriert werden. Notwendig für die verlängerte Garantie sind der Original-Kaufbeleg und das Zertifikat zur Garantieerweiterung. Dieses Zertifikat wird dem Käufer, so Yamaha, per E-Mail zugeschickt, nachdem das Produkt innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum online registriert wurde.

Die Garantieverlängerung ist aktuell bei diesen Produkten möglich:

A-S3200

A-S2200, A-S2100

A-S1200

R-N2000A, R-N1000A

NS-5000, NS-3000, NS-2000A, C-5000, M-5000, GT-5000

RX-A2A, RX-A4A, RX-A6A, RX-A8A

YH-5000SE, HA-L7A

YH-C3000, YH-4000

Die Registrierung kann auf folgender Website vorgenommen werden:

Auf der Webseite ist auch eine stets aktuelle Auflistung aller teilnehmenden Geräte zu finden, falls in der Zukunft neue Produkte hinzukommen.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.