Fünf Jahre Garantie für Yamaha Audio-Komponenten
Yamaha bietet beim Kauf hochwertiger Verstärker, AV-Receiver, Lautsprecher, Kopfhörer und weiterer Audiokomponenten eine kostenlose Garantieverlängerung von zwei auf fünf Jahre an. Um die zusätzlichen drei Jahre zu erhalten, muss das Gerät innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf registriert werden. Notwendig für die verlängerte Garantie sind der Original-Kaufbeleg und das Zertifikat zur Garantieerweiterung. Dieses Zertifikat wird dem Käufer, so Yamaha, per E-Mail zugeschickt, nachdem das Produkt innerhalb von 6 Monaten ab Kaufdatum online registriert wurde.
Die Garantieverlängerung ist aktuell bei diesen Produkten möglich:
- A-S3200
- A-S2200, A-S2100
- A-S1200
- R-N2000A, R-N1000A
- NS-5000, NS-3000, NS-2000A, C-5000, M-5000, GT-5000
- RX-A2A, RX-A4A, RX-A6A, RX-A8A
- YH-5000SE, HA-L7A
- YH-C3000, YH-4000
Die Registrierung kann auf folgender Website vorgenommen werden:
Auf der Webseite ist auch eine stets aktuelle Auflistung aller teilnehmenden Geräte zu finden, falls in der Zukunft neue Produkte hinzukommen.
