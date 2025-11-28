News

Buchardt Audio startet Black-Friday- und Cyber-Monda-Aktion mit bis zu 300 Euro Rabatt

Bildquelle: Buchardt Audio

HifiPilot als offizieller Vertriebspartner von Buchardt Audio in Deutschland, Österreich und der Schweiz kündigt den Start der diesjährigen Black-Friday- und Cyber-Monday-Aktion an. Ab sofort bis einschließlich 02. Dezember profitiert man beim Kauf ausgewählter Aktiv- und Passivlautsprecher sowie weiterer Produkte des dänischen Herstellers von Preisnachlässen von bis zu 300 Euro.

Audiophilen Einsteigern und anspruchsvollen Musikhabern wird ans Herz gelegt, sich zeitnah im Online-Shop umzusehen, da aufgrund der Seltenheit solcher Preisaktionen bei Buchardt Audio eine hohe Nachfrage zu erwarten ist. Rabatte im Jahresverlauf gibt es bei den Dänen eher nicht.

Alle Angebote sind ab sofort über HifiPilot verfügbar und gelten nur für kurze Zeit, solange der Vorrat reicht. Die rabattierten Produkte können unter folgendem Link eingesehen werden:

