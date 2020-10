News

Star Wars, Marvel & Disney-Filme mit Gratis 4K-Upgrade im Apple iTunes Store

In den USA sind bereits seit Anfang Oktober zahlreiche Disney-Filme in 4K Ultra HD mit HDR und zum Teil auch mit Dolby Atmos-Sound im Apple iTunes Store erhältlich. Inzwischen informiert Apple frühere Käufer von Disney-Filmen über ein kostenloses Upgrade auf 4K und HDR:

The HD Disney movies you purchased have been upgraded to 4K HDR. Whether you bought them in iTunes or the Apple TV app, your HD Disney movies have been visually enhanced to 4K HDR at no extra charge.

Zum 4K-Angebot im US iTunes Store gehören z.B. fast alle "Star Wars"-Filme und ebenso viele Marvel & Pixar-Produktionen.

Es ist noch nicht absehbar, ob Disney auch im deutschen iTunes Store 4K-Filme und kostenlose Upgrades anbieten wird. Die gleichen Filme, die im amerikanischen iTunes-Angebot in 4K angezeigt werden, sind im deutschen iTunes Store weiterhin nur in HD zu finden - bis auf "Mulan", der in 4K und Dolby Atmos für 21,99 EUR gekauft werden kann.

