Neues Microsoft Xbox Series X-Design jetzt bereits für die Xbox One-Serie

Microsoft hat sein neues On Screen-Design für die Xbox Series X und Xbox Series S jetzt bereits im Rahmen des Oktober-Updates für die Xbox One, Xbox One S und Xbox One X veröffentlicht.

Trotz der unterschiedlichen Hardware sollen Xbox-Nutzer auf allen Konsolen die gleiche Optik für das Benutzer-Interface erhalten. Neben einzelnen optischen Veränderungen gibt es auch neue Funktionen wie z.B. individuelle Themes für Nutzer-Profile.

Microsofts neue Gaming-Konsolen sollen ab dem 10.11.2020 erhältlich sein. Die Xbox Series X kostet 499,99 EUR, die Xbox Series S ohne Ultra HD Blu-ray-Laufwerk und reduzierter Hardware-Leistung 299,99 EUR.

