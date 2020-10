News

Neuer "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"-Trailer & "Skyfall" im ZDF

Universal hat einen neuen Trailer für den neuen James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) veröffentlicht. Der Kinostart ist nach der jüngsten Verschiebung aktuell in Deutschland für den 31.03.2021 geplant:

Neben dem Trailer läuft die Promotion rund um 007 auch auf anderen Kanälen weiter. So plant Sky für den November die Ausstrahlung aller bisherigen James Bond-Filme auf dem Pop-up Sender "Sky Cinema 007" und das ZDF zeigt am 22.10.2020 "Skyfall" ab 20:15 Uhr.

