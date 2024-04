News

Star Wars: "Andor - Staffel 1" auf 4K Ultra HD Blu-ray vorbestellbar

Disney veröffentlicht mit der ersten Staffel von "Andor" (05.07.) und "Obi-Wan Kenobi" (07.06.) zwei weitere Star Wars-Serien auf Ultra HD Blu-ray, die bislang nur über den Streaming-Dienst Disney+ zu sehen waren. Der Vorverkauf für das 4K-Steelbook von "Andor" hat jetzt begonnen.

Außerdem werden von Disney am 21.06.2024 aus dem Marvel-Universum die erste Staffel von "Moon Knight" sowie am 25.04.2024 die erste Staffel von "The Falcon and The Winter Soldier" veröffentlicht.

Die Serien erscheinen wie zuvor bereits "The Mandalorian", "Loki" und "Wandavision" jeweils als 4K-Steelbooks inklusive englischem Dolby Atmos-Ton und zusätzlichen Blu-ray Discs. Außerdem ist verschiedenes Bonus-Material wie Making of-Featurettes und Deleted Scenes dabei.

bereits erhältlich:

www.disneyplus.com

