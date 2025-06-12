"Star Trek: Strange New Worlds" endet mit der fünften Staffel
Paramount+ kündigt eine weitere fünfte Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" aber zugleich auch das Ende der Science Fiction-Serie an. Laut Aussage der Produzenten soll "Star Trek: Strange New Worlds" von Anfang an für insgesamt fünf Staffel konzipiert worden sein. Die vierte Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" ist bereits in Produktion. Wann diese ausgestrahlt wird, ist noch offen. Für die finale Staffel der Serie sind insgesamt sechs Episoden geplant.
Die dritte Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" startet am 17.07.2025 bei Paramount+. Zum Staffelauftakt werden gleich zwei Folgen gezeigt, die weiteren werden dann jeweils wöchentlich bis zum Staffel-Finale am 11.09.2025 veröffentlicht.
