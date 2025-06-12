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Erster "Spaceballs 2"-Teaser online

Die Amazon MGM Studios haben einen ersten Ankündigungs-Teaser für "Spaceballs 2" veröffentlicht:

Die Fortsetzung von Mel Brooks inoffizieller Star Wars-Parodie aus dem Jahr 1987 soll 2027 ins Kino kommen. Der inzwischen 98 Jahre alte Brooks führt zwar nicht selbst Regie, soll aber als "Yogurt" in "Spaceballs 2" zu sehen sein. Darüber hinaus werden voraussichtlich auch Bill Pullman und Rick Moranis wieder dabei sein.

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