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Disney veröffentlicht "The Amateur" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Disney veröffentlicht "The Amateur" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Agenten-Thriller mit Rami Malek und Laurence Fishburne über einen CIA-Verschlüsselungs-Spezialisten, der sich an den Mördern seiner Frau rächen will, erscheint am 11.07.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

Die Ultra HD Blu-ray wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und deutschem Dolby Digital Plus 7.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und zusätzliche Szenen geplant.

"The Amateur" ist bereits jetzt zum 4K-Streaming u.a. bei Amazon und Apple erhältlich:

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