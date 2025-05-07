News

"Star Trek: Lower Decks - Die komplette Serie" erscheint auf Blu-ray Disc (Update)

07.05.2025 (Karsten Serck)

Paramount veröffentlicht parallel zur fünften Staffel von "Star Trek: Lower Decks" im März auch eine Komplett-Edition auf Blu-ray Disc. Das Blu-ray Disc-Set mit allen Episoden der Animations-Serie vom Streaming-Dienst Paramount+ wird ab dem 27.03.2025 als Blu-ray Disc-Steelbook im Handel erhältlich sein.

Update: Nach dem Steelbook erscheint das Boxset am 17.07.2025 auch noch einmal als einfache Blu-ray-Edition mit Standard-Verpackung, die jetzt auch bei Amazon vorbestellbar ist:

bereits erhältlich:

