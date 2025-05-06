News

"Tangerine Dream: From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22" erscheint als Blu-ray Disc & CD-Set

Kscope veröffentlicht "Tangerine Dream: From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22" als Boxset mit Blu-ray Disc, drei CDs und einem illustrierten Buch. Die Blu-ray Disc enthält alle Titel des Konzerts aus dem Jahr 2022 als 5.1-Mix und in Hi Res Stereo. Der Verkaufsstart ist für den 27.06.2025 geplant.

Tracklisting:

CD 1

1. Introduction [1:50]

2. Stratosfear (Coventry Cathedral 22) [10:27]

3. Betrayal Sorcerer Theme (Coventry Cathedral 22) [5:06]

4. Continuum (Coventry Cathedral 22) [7:08]

5. The Dream Is Always The Same (Coventry Cathedral 22) [3:54]

6. Raum (Coventry Cathedral 22) [7:24]

7. It Is Time To Leave When Everyone Is Dancing (Coventry Cathedral 22) [6:26]

8. Love On A Real Train (Coventry Cathedral 22) [8:57]

9. You're Always On Time (Coventry Cathedral 22) [7:35]

10. Choronzon (Coventry Cathedral 22) [4:04]



CD 2

1. Los Santos City Map (Coventry Cathedral 22) [7:26]

2. Tangram Exerpt (Coventry Cathedral 22) [5:34]

3. Portico (Coventry Cathedral 22) [6:58]

4. Ricochet Piano Intro (Coventry Cathedral 22) [1:45]

5. Ricochet (Coventry Cathedral 22) [5:28]

6. White Eagle (Coventry Cathedral 22) [6:12]

7. Phaedra (Coventry Cathedral 22) [7:59]

8. Kiew Mission pt.01 (Coventry Cathedral 22) [6:00]

9. Kiew Mission pt.02 (Coventry Cathedral 22) [5:05]

10. Cloudburst Flight (Coventry Cathedral 22) [11:29]



CD 3

1. Coventry Cathedral 22 Session pt. 01 [7:34]

2. Coventry Cathedral 22 Session pt. 02 [6:07]

3. Coventry Cathedral 22 Session pt. 03 [7:20]

4. Coventry Cathedral 22 Session pt. 04 [9:04]

5. Coventry Cathedral 22 Session pt. 05 [3:34]

6. Coventry Cathedral 22 Session pt. 06 [3:51]

7. Closing Words [2:19]

bereits erhältlich:

