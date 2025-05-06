"Tangerine Dream: From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22" erscheint als Blu-ray Disc & CD-Set
Kscope veröffentlicht "Tangerine Dream: From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22" als Boxset mit Blu-ray Disc, drei CDs und einem illustrierten Buch. Die Blu-ray Disc enthält alle Titel des Konzerts aus dem Jahr 2022 als 5.1-Mix und in Hi Res Stereo. Der Verkaufsstart ist für den 27.06.2025 geplant.
Tracklisting:
CD 1
1. Introduction [1:50]
2. Stratosfear (Coventry Cathedral 22) [10:27]
3. Betrayal Sorcerer Theme (Coventry Cathedral 22) [5:06]
4. Continuum (Coventry Cathedral 22) [7:08]
5. The Dream Is Always The Same (Coventry Cathedral 22) [3:54]
6. Raum (Coventry Cathedral 22) [7:24]
7. It Is Time To Leave When Everyone Is Dancing (Coventry Cathedral 22) [6:26]
8. Love On A Real Train (Coventry Cathedral 22) [8:57]
9. You're Always On Time (Coventry Cathedral 22) [7:35]
10. Choronzon (Coventry Cathedral 22) [4:04]
CD 2
1. Los Santos City Map (Coventry Cathedral 22) [7:26]
2. Tangram Exerpt (Coventry Cathedral 22) [5:34]
3. Portico (Coventry Cathedral 22) [6:58]
4. Ricochet Piano Intro (Coventry Cathedral 22) [1:45]
5. Ricochet (Coventry Cathedral 22) [5:28]
6. White Eagle (Coventry Cathedral 22) [6:12]
7. Phaedra (Coventry Cathedral 22) [7:59]
8. Kiew Mission pt.01 (Coventry Cathedral 22) [6:00]
9. Kiew Mission pt.02 (Coventry Cathedral 22) [5:05]
10. Cloudburst Flight (Coventry Cathedral 22) [11:29]
CD 3
1. Coventry Cathedral 22 Session pt. 01 [7:34]
2. Coventry Cathedral 22 Session pt. 02 [6:07]
3. Coventry Cathedral 22 Session pt. 03 [7:20]
4. Coventry Cathedral 22 Session pt. 04 [9:04]
5. Coventry Cathedral 22 Session pt. 05 [3:34]
6. Coventry Cathedral 22 Session pt. 06 [3:51]
7. Closing Words [2:19]
