News

"Crocodile Dundee 1 & 2" erscheinen auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Winkler Film veröffentlicht "Crocodile Dundee I & II" auf 4K Ultra HD Blu-ray. Die beiden Komödien mit Paul Hogan und Linda Kozlowski erscheinen am 13.11.2025 als Ultra HD Blu-ray mit Blu-ray Disc sowie auch einzeln auf Blu-ray Disc.

Die Ultra HD Blu-rays unterstützen neben HDR10 auch Dolby Vision und sind mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind mehrere Featurettes geplant - beim ersten Teil inklusive der neuen 87 Minuten-Doku "Love of an Icon - The Legend of Crocodile Dundee".

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.