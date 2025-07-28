News
"Spider Labyrinth" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
29.07.2025 (Karsten Serck)
Wicked Vision veröffentlicht "Spider Labyrinth" (Il nido del ragno) auf Ultra HD Blu-ray. Der italienische Horror-Thriller von Gianfranco Giagni aus dem Jahr 1988 erscheint am 29.08.2025 im Rahmen der "Italon Cinema Collection" inklusive Sammelschuber auf Ultra HD Blu-ray.
Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem, italienischem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar, Interviews und das Featurette "Web of the Weird" geplant.
