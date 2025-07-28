News

"Memoiren einer Schnecke" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Capelight veröffentlicht "Memoiren einer Schnecke" (Memoir of a Snail) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der australische Stop-Motion-Animations-Film läuft seit dem 24.07.205 in den deutschen Kinos und erscheint am 02.10.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook sowie als einfache Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt HDR10 und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. sechs Kurzfilme von Regisseur Adam Elliot und ein Making of geplant.

