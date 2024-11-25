News

Spektakuläre Black Week Preise bei HifiPilot

Bildquelle: HifiPilot

Bei der diesjährigen Black Week Aktion von HifiPilot wartet der Fachhändler mit regelrecht erstaunlichen Rabatten auf ausgewählte Premium-Produkte auf. Die Aktion startet am 25. November und läuft bis einschließlich 02. Dezember 2024. Auf diese Angebote kann man sich in diesem Zeitraum freuen:

20% Rabatt auf alle Produkte von IOTAVX

Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Produkte von AperionAudio und Buchardt Audio

Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht! Wer bereits eines oder gar mehrere Produkte dieser Hersteller im Blick hat, sollte hier zuschlagen. Unserer Vermutung nach wird es einige Zeit dauern, bis HifiPilot wieder mit derart rabattierten Preisen aufwartet.

Alle Angebote hier: www.hifipilot.de/Black-Week

Wer sich über die Produkte und insbesondere unsere Favoriten der genannten Marken näher informieren möchte, findet hier die wichtigsten Artikel:

