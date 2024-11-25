News

Kostenlose Filme für die Adventszeit auf LG Channels

Bildquelle: LG

Pünktlich zur Weihnachtszeit veröffentlicht LG in Deutschland auf LG Channels zwei beliebte Familienfilme. "Madagascar" und "Der Lorax" stehen kostenlos bei LG Channels zur Verfügung. Die Filme können einfach gestreamt werden und sind, zusammen mit weiteren familienfreundlichen Inhalten, in der Rubrik "Kinder & Familie" zu finden.

Die Verfügbarkeit dieser Filme ist Teil einer neuen Partnerschaft von LG mit NBCUniversal (NBCU) Global TV Distribution. LG plant, das Angebot an Inhalten und Diensten durch weitere Kooperationen mit renommierten Entertainment-Unternehmen zu erweitern.

