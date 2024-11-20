XXL-SPECIAL: Weihnachts-Kauftipps von HiFiPilot - das Beste von Buchardt Audio, AperionAudio und Econik

Wie heißt es so schön: "Alle Jahre wieder" - das Weihnachtsfest naht. Und wer noch das passende wohlklingende Geschenk für sich oder besonders liebe Menschen sucht, ist bei HiFi-Pilot goldrichtig, denn dort finden sich verschiedene selektierte Hersteller im Produktprogramm, die durch innovative, nachhaltige und akustisch starke Lautsprecher-Lösungen stets im Fokus stehen. Fünf besonders interessante Kandidaten haben wir in diesem Special zusammengetragen.

Econik SIX

Wir hatten die Econik 6 zusammen mit dem Stereo-Hub (Aufpreis bei Kauf eines Paars Econik 6: 300 EUR) im Test

Wir starten mit dem vollaktiven Econik Six-Lautsprecher (Paarpreis ab 3.699 EUR, Weiß Seidenmatt sowie Schwarz Seidenmatt, Furnier Eiche, Furnier Nussbaum, Furnier Wildapfel gegen Aufpreis), der sich durch ihre WiSA-Kompatibilität besonders flexibel zeigt und mit einem Tiefgang bis hinunter auf sagenhafte 24 Hz auszeichnet.

Akzentring rund um den Hochtöner in unterschiedlichen Ausführungen

Man hat optisch die Auswahl zwischen verschiedenfabrigen Akzentringen. Gegen Aufpreise zwischen 35 und 60 EUR kann man zudem noch die passenden Chassis-Abdeckungen dazubestellen.

Gegen Aufpreis gibt es Gitter, in verschiedenen Farben, auch mit deutlichem Kontrast zum Lautsprechergehäuse. Sehr attraktiv - die grünen Versionen

Möglich wird dies unter anderem durch aufwändige SEAS Prestige-Chassis - zwei 165 Zoll-Treiber inklusive XXL-Magnetsystem sowie kantenbeschichteter Schilf-/Papierzellstoff-Membran für klare Mitten und satte Bässe sind installiert.

Hightech-Chassis für den Mittelton- und Bassbereich

Die Schwingspule besteht aus kupferbeschichtetem Aluminium für optimales Einschwingverhalten, hinzu kommt ein extrem steifer und stabiler spritzgegossener Metallkorb für perfekte Ausrichtung.

Hochtöner

Für die hohen Frequenzen hinzu kommt ein belastbarer 25 mm SEAS Excel Kalottenhochtöner mit Doppelmagnetsystem, der transparent und lebendig aufspielt. Die Leistung deer eingebauten Class D-Verstärker beträgt 3 x 150 Watt pro Box, das sichert großzügige Leistungsreserven.

Die für Econik typischen Klang-Presets gehören selbstverständlich ebenfalls zur Ausstattung. Auch steht der optionale Hub zur Verfügung, der mit weiteren Features wie einem automatischen Einmesssystem, erweiterter DSP-Funktionalität sowie Streaming viel Flexibilität bereitstellt.

Mit einem Frequenzgang (+/- 1,5dB): 24 - 30.000 Hz (Klang-Preset: Standard) können die Boxen auch Hi-Res-Audio-Dateien wiedergeben. Die Trennfrequenzen liegen im Klang-Preset "Standard" bei 180 Hz/2000 Hz. Als DSP fungiert ein Quad Core Prozessor, als DAC ein dual ausgeführter CS4398-Wandler. Wireless (WiSA) ist maximal im 24 bit / 96kHz Lossless-Format möglich.

Anschlüsse

Es stehen XLR- und Cinch-Anschlüsse an den aktiven Lautsprechern zur Verfügung, sollen sie kabelbasiert eingebunden werden. Mit kompakten Abmessungen (B x H x T: 200 x 380 x 300 mm) finden die Six beinahe überall einen Platz. Das Gewicht liegt pro Lautsprecher bei 12,1 kg.

Die Herstellergarantie der in Deutschland produzierten Lautsprecher beträgt 5 Jahre und sogar 10 Jahre bei Registrierung. Fürs Verstärkermodul gelten 2 Jahre und 5 Jahre bei Registrierung). Econik rät zu einer Einspielzeit von 50 bis 100 Stunden.

Hub

Anschlüsse

Fernbedienung

Bei uns im Test konnten die Econik Six nicht nur überzeugen, sondern praktisch ohne jeden negativen Einschlag begeistern. Wir nahmen den Test zusammen mit dem optional erhältlichen, multifunktionalen Hub in Stereo-Konfiguration (Aufpreis sehr faire 300 EUR beim Kauf eines Econik Lautsprecher-Stereopaars, für 500 EUR auch als Surround-Hub mit Dolby Atmos/DTS:X-Decoding lieferbar vor.

Econik Einmesssystem

Lobende Worte finden wir nach wie vor übers Produktkonzept - Nachhaltigkeit wird bei Materialauswahl und Produktion groß geschrieben, und die sauber verarbeiteten, optisch attraktiven aktiven Lautsprecher brillieren mit einem nachdrücklichen, zugleich äußerst detaillierten Klang, der auch anspruchsvolle Anwender glücklich machen dürfte.

Econik-App

Das im Hub integrierte Einmesssystem arbeitet zwar nur in Verbindung mit einem iPhone, dafür sind präzise Ergebnisse garantiert. Höchstmögliche akustische Flexibilität schaffen die per Download (kostenlos) zu bekommenden Klang-Presets für praktisch jede Hör-Situation in der Praxis. Mit starken Endstufen, hoher akustischer Homogenität, einer dichten Räumlichkeit und einer vorzüglichen Detaillierung trumpfen die deutschen Aktivlautsprecher aber schon mit dem Standard-Preset voll auf.

