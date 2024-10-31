SPECIAL: IOTAVX - hochklassige Technik zum verblüffenden Preis, unsere fünf Geräte-Tipps

IOTAVX bietet exzellente HiFi- und Mehrkanal-Bausteine mit einem besonders guten Preis-/Leistungsverhältnis. Wer dort kauft, erhält eine hervorragende Performance für vergleichsweise kleines Geld. Wir stellen in diesem Special unsere fünf Favoriten vor. Alle Komponenten hatten wir im Test und können somit eine hohe akustische Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Solidität aus eigener Praxiserfahrung attestieren.

IOTAVS SA3

Beginnen wir mit dem Stereo-Vollverstärker SA3, der mit 90 Watt pro Kanal an 4 Ohm mit 499 Euro zu einem besonders attraktiven Preispunkt erhältlich ist. Mit zahlreichen Digital- und Analogeingängen inklusive Phono-Input (MM) und hochwertigem innerem Aufbau ausgestattet, zeigt sich der Stereo-Vollverstärker bereits sehr flexibel. Wer zudem Bluetooth für die drahtlose Signalzuspielung an Bord haben will, kauft für 35 euro den Bluetooth-Adapter gleich mit.

Vom flachen Gehäuse sollte man sich nicht täuschen lassen. IOTAVX hat hier akustisch potente Komponenten verbaut und auch typische HiFi-Tugenden beim Innenaufbau nicht vernachlässigt. Zentral sitzt ein beeindruckend großer Ringkerntrafo, der von zwei schwarz eloxierten Aluminium-Kühlkörpern umrandet ist. Praxisgerecht platzierte Platinen und eine geordnete Verkabelung erledigen den Rest. Damit erreicht der Class AB-Verstärker, wie erwähnt, 90 Watt pro Kanal an Leistung. Er kann allerdings auch im Mono-Betrieb arbeiten, dann eignet sich z.B. eine PA3 Endstufe zur Kombination (wie hier bei uns im Test!). Im Mono-Betrieb liefert der SA3 dann 180 Watt an 4 Ohm.

Innenleben IOTAVX SA3

Rückseite

Beim Innenaufbau könnte man meinen, man hat einen deutlich teureren Stereo-Verstärker vor Augen. Und auch die Anschluss-Sektion ist mit hochwertig vergoldeten und gekapselten Lautsprecher-Schraubanschlüssen versehen. Auch die zahlreich vorhandenen Cinch-Schnittstellen sind vergoldet und passgenau integriert. Dazu gibt es einen koaxialen und optischen Digitalanschluss und auch zwei Trigger Outs fehlen nicht.

Vorne ist zur vereinfachten Bedienung ein Punktmatrix-Display verbaut, um den Lautstärkedrehregler mit integriertem Druckknopf ist eine Beleuchtung integriert und auch eine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Bei der Klangqualität haben uns allem voran die ausgeprägte Räumlichkeit und die für die Preisklasse wirklich exzellente Stimmwiedergabe überzeugt. Aber auch die Detaillierung und Präzision sowie die gebotene Struktur über das gesamte Frequenzband war überraschend stark. Wer im günstigen Bereich nach Stereo-Komponenten sucht, sollte sich einen Blick auf den IOTAVX SA3 nicht entgehen lassen.

IOTAVX NP3

IOTAVX NP3

Rückseite

Der flexible Streamer NP3 von IOTAVX passt natürlich optisch perfekt zum SA3 Stereo-Vollverstärker. Neben vielseitigen Streaming-Eigenschaften bringt das Gerät auch einen DAB/DAB+ Radiotuner mit und gibt auch CDs wieder. Dank integrierter Lautstärkeregelung lässt sich der NP3 auch als Vorstufe verwenden.

Der Netzwerk-CD-Player ist für 599 Euro erhältlich, auch hier bietet sich der Bluetooth-Adapter zur Erweiterung optional an. Cinch-Anschlüsse, optische und digitale Ein- und Ausgänge sowie ein PC USB-Eingang (Typ B) ist vorhanden. Außerdem gibt es eine USB-Schnittstelle vom Typ A, einen Ethernet-Slot und den für den BT-Adapter vorgesehen Anschluss. Trigger-/Dimmer-In/Out gibt es auch hier.

Bedienelemente vorne

Display

Sämtliche Bedienelemente vorne sind sehr gut integriert und auch hier zeigt ein Punktmatrix-Display relevante Informationen an. Hochwertige Geräte-Standfüße, nahtlose Passungen und Übergänge sowie die Bedienelemente mit gutem Druckpunkt - der Lautstärkedrehregler ist hier wieder mit einer Beleuchtung versehen - runden das Paket ab. Eingerichtet ist der NP3 mit der App ebenfalls problemlos und die wichtigsten Streamingdienste sowie Wiedergabe von Dateien aus dem Netzwerk gelingt übersichtlich und komfortabel.

Auch im Praxistext überzeugte der NP3 stets mit Zuverlässigkeit und einfachem Handling. Akustisch setzt er auf eine sehr ausgewogene und harmonische Tonalität, mit hoher Kontrolle und Reaktionsgeschwindigkeit. Selbst als Vorstufe lässt sich der preislich attraktive NP3 so sehr gut einsetzen.

IOTAVX PA40

IOTAVX PA40

Hochwertige Lautsprecher-Schraubterminals

Innerer Aufbau

Mit der PA40 hat IOTAVX außerdem eine Zweikanal-Endstufe im Portfolio, die zum Preis von 799 Euro eine enorme akustische Performance und Leistungsfähigkeit bereitstellt. Die robuste Konstruktion liefert eine beeindruckende Ausgangsleistung von 300 Watt pro Kanal und arbeitet so auch mit anspruchsvollen Standlautsprechern absolut souverän zusammen. Ein großer Ringerkerntransformator, Elkos mit hoher Speicherkapazität und ein grundsätzlich audiophiler innerer Aufbau zeigt, wie ernst IOTAVX es mit der qualitativ hochwertigen Klangwiedergabe meint. Plötzlich auftretende Dynamikspitzen, sei es beim Live-Konzert oder der Effektwiedergabe bei Filmton, bereiten der IOTAVX Endstufe überhaupt keine Probleme. Darüber hinaus begeistert die Homogenität und Ausgewogenheit des strukturierten und detaillierten Klangbilds. Gepaart mit der überdurchschnittlichen Pegelfestigkeit der PA40 dürfte es schwer werden, eine vergleichbar performante Zweikanal-Endstufe in diesem Preisbereich zu finden. Die Anschlussmöglichkeiten umfassen sowohl Cinch-Anschlüsse als auch XLR-Schnittstellen. Es können zwei Lautsprecherpaare angeschlossen werden und auch ein Subwoofer-Vorverstärkerausgang ist an Bord. Das sehr solide Gehäuse wird untenrum von groß dimensionierten Standfüßen komplettiert.

Echte IOTAVX Mehrkanal-Boliden zum Spitzenpreis folgen auf Seite 2!

