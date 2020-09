News

"Spaceballs" in den USA auf 4K Ultra HD Blu-ray

Mel Brooks "Spaceballs" erscheint in den USA auf Ultra HD Blu-ray. Das Indie-Label Kino Lorber kündigte die Veröffentlichung der inoffiziellen Star Wars-Parodie aus dem Jahr 1987 via Twitter an ohne bislang einen genauen VÖ-Termin zu nennen. Mit einer Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung in Deutschland ist nicht automatisch zu rechnen.

Bereits jetzt ist "Spaceballs" aber im Apple iTunes Store in 4k erhältlich und unterstützt auch in der Streaming-Version neben HDR 10 zusätzlich Dolby Vision.

