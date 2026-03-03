News

Soulnote Serie 1 Ver.2 - drei neue Modelle für maximale Klangauthentizität

Bildquelle: Soulnote

Der japanische High-End-Hersteller Soulnote präsentiert eine umfassend überarbeitete Generation von Verstärker-, D/A-Wandler- und Phono-Elektronik mit dem Modellen A-1 Ver.2, D-1 Ver.2 und E-1 Ver.2. Die Geräte transportieren laut Angaben des Unternehmens zentrale Entwicklungsprinzipien der größeren Serien in kompaktere Form und verbinden präzise Schaltungstechnik, konsequente Resonanzkontrolle und intelligente Stromversorgungskonzepte für die unverfälschte Musikwiedergabe mit Fokus auf Klarheit, Struktur, Dynamik und Ausdruck.

Dabei verfolgt auch die Serie 1 Ver.2 die grundlegende Philosophie von Soulnote, möglichst wenig in das ursprüngliche Signal einzugreifen. Maximale Präzision und Stabilität durch konstruktive Maßnahmen gehen hier vor Methoden wie Gegenkopplung und digitaler Korrektur. Die Kernpunkte der neuen Serie lauten wie folgt:

diskrete Schaltungen ohne Gegenkopplung (non-NFB) für direkte Impulsübertragung

kurze, reduzierte Signalwege zur Minimierung zeitlicher Verfälschungen

nicht imprägnierte Ringkerntransformatoren für hohe Stromlieferfähigkeit und geringe magnetische Dämpfung

gezielte Resonanzableitung durch speziellen Geräteaufbau

mechanisch und elektrisch getrennte Versorgungssektionen für stabile Mikro- und Makrodynamik

A-1 Ver.2

Der A-1 Ver.2 setzt auf eine vollständig diskrete, rückkopplungsfreie Schaltungstopologie mit Single-Push-Pull-Endstufe mit TO-3P-Transistoren in vierstufiger Darlington-Konfiguration und verspricht hohe Stromlieferfähigkeit und Stabilität auch mit niederohmigen Lautsprechern. Der neu entwickelte Ringkerntrafo, eine optimierte Bias-Schaltung und Maßnahmen zur Reduktion von Resonanzen minimieren Rauschen und verbessern die Auflösung im Hochtonbereich, so Soulnote. Die Ausgangsleistung beträgt 2 x 80 Watt an 4 Ohm. Die Lautstärkeregelung erfolgt über einen relaisgeschalteten "Balanced Attenuator". An Bord sind zwei XLR- und zwei Cinch-Eingänge.

E-1 Ver.2

Soulnote E-1 Ver.2

Anzeige



Der E-1 Ver.2 unterstützt sowohl MC- und MM- als auch optische Tonabnehmer und arbeitet mit einer diskreten, rückkopplungsfreien RIAA-Entzerrung. Die symmetrische MC-Signalführung vom Eingang bis zum Ausgang trägt, wie der zuschaltbare Subsonic-Filter zur hohen Klangperformance bei. Variable Lastimpedanzen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Systeme. Für optische Tonabnehmer kommt die vollständige New Type-R-Schaltung zum Einsatz.

D-1 Ver.2

Soulnote D-1 Ver.2

Zwei kanalgetrennte ESS ES9039PRO-Wandler werden mit einer diskreten, rückkopplungsfreien Analogsektion kombiniert. Neben klassischem Oversampling steht ein NOS-Modus ohne digitale Filter zur Verfügung. Auch hier sind ein großzügig dimensionierter Trafo, getrennte Versorgungssektionen und rückkopplungsfreie Spannungsregler verbaut.

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen Soulnote Modelle A-1 Ver.2, D-1 Ver.2 und E-1 Ver.2 sind ab Februar 2026 im autorisierten Fachhandel erhältlich. Sowohl in Schwarz als auch in Silber verfügbar, beträgt die UVP je Gerät 4.490 Euro.

Anzeige



Weitere Informationen gibt es hier:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.