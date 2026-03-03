News

Neuer Q Acoustics E60 Wandverstärker mit Bluetooth, IP54 und 2 x 25 Watt

Bildquelle: Q Acoustics

Q Acoustics stellt mit dem "E60" ein In-Wall-Audiosystem vor. Neben hoher akustischer Leistungsfähigkeit stehen die einfache Installation und ein besonders gutes Preis-/Leistungsverhältnis im Fokus. Mit seinem eleganten und aufgeräumten Design, Bluetooth-Konnektivität und dem vergleichsweise geringen Aufwand bei der Integration erweitert der E60 das Verstärker-Sortiment im Einstiegssegment. Auf Basis der Design- und Funktionsmerkmale des E120 soll der E60 neue Maßstäbe in seinem Preisbereich setzen.

Der E60 ist ab Werk nach IP54 spritzwassergeschwützt und eignet sich daher, so Q Acoustics, ideal für Badezimmer, Küchen, Gartenhäuser und andere feuchte Umgebungen. Das schraubenlose Clip-Befestigungssystem hilft bei der Montage und soll für ein sauberes, nahtloses Finish sorgen. Das E60 ist in tiefem Schwarz sowie warmem, dennoch hellem Weiß erhältlich. An Bord sind dezente, aber laut Hersteller gut erkennbare LED-Anzeigen für visuelles Feedback. Bei schlechten Lichtverhältnissen dimmen sich die LEDs automatisch. Hohe Sichtbarkeit, aber unaufdringlich und nicht störend.

An Leistung bringt der E60 2 x 25 Watt mit und soll bis zu zwei Paare hochwertiger Deckenlautsprecher oder Gehäuselautsprecher souverän betreiben. Klanglich wird eine kontrollierte, ausgewogene und zugleich dynamische Wiedergabe in unterschiedlichsten Hörumgebungen gewährleistet, versprechen die Briten. Die Abstimmung harmoniert hervorragend mit In-Ceiling-, In-Wall- und Outdoor-Installationslautsprechern von Q Acoustics, wenngleich das neue Verstärkermodul vollständig kompatibel mit Installationslautsprechern anderer Hersteller bleibt. Ein Mono-Modus steht ebenfalls zur Verfügung und wird über einen einfachen Schalter aktiviert. Dann werden beide Audiokanäle über beide Lautsprecher wiedergegeben. Empfehlenswert ist das zum Beispiel in kombinierten Bereichen, wenn eine gleichmäßige Schallverteilung wichtiger ist als Stereowiedergabe.

Q Acoustics E60 in Weiß

Die drahtlose Signalübertragung läuft über Bluetooth 5.0 und unterstützt eine bidirektionale Steuerung für Lautstärke, Wiedergabe/Pause und Titelsprung. Zudem gibt es einen optischen Digitaleingang für kabelgebundene Quellen. Auch ein Fernseher lässt sich damit mit dem E60 verbinden. Ein fester sowie ein variabler analoger Line-Ausgang ermöglicht die Systemerweiterung, z.B. mit einem Subwoofer oder zusätzlichem Leistungsverstärker.

Vom größeren Modell E120 wurden die berührungsempfindlichen Bedienelemente übernommen. So ist auch die Bedienung im Badezimmer mit feuchten Händen kein Problem. Während der Steuerung leuchten die LED-Anzeigen heller auf und dimmen im Anschluss wieder sanft ab.

Der Q Acoustics E60 ist ab sofort in Schwarz oder Weiß zur UVP von 359 Euro erhältlich.

Von Q Acoustics empfohlene Bundles mit Q Acoustics In-Ceiling-Lautsprechern:

Q Acoustics E60 + Paar Qi65CB In-Ceiling-Lautsprecher: 460,00 Euro

Q Acoustics E60 + Paar Qi65C In-Ceiling-Lautsprecher: 519,00 Euro

Q Acoustics E60 + Paar Qi65CE Easyfit In-Ceiling-Lautsprecher: 619,00 Euro

Weitere Infos unter:

