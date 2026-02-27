News
"Brooklyn Nine-Nine - Die komplette Serie" erscheint auf Blu-ray Disc
27.02.2026 (Karsten Serck)
Universal veröffentlicht "Brooklyn Nine-Nine - Die komplette Serie" auf Blu-ray Disc. Das Boxset mit allen 153 Episoden der NYPD-Comedy-Serie erscheint am 23.04.2026 auf insgesamt 20 Blu-ray Discs. Als Bonus-Material sind Deleted Scenes, Interviews, Featurettes und TV-Spots geplant.
- Brooklyn Nine-Nine - Die komplette Serie [Blu-ray] bei jpc.de
Brooklyn Nine-Nine - Die komplette Serie [Blu-ray] bei Amazon.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.