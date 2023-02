News

Sony zieht Kinostart für SciFi-Thriller "65" von Sam Raimi vor

Sony hat den Kinostart von "65" vorgezogen. Statt am 16.03.2023 soll der Film bereits am 09.03.2023 in den deutschen Kinos starten.

Der Science Fiction-Thriller von "Spider-Man"-Regisseur Sam Raimi erzählt mit Adam Driver in der Hauptrolle die Geschichte der Notlandung eines Raumfahrers auf der von Dinosauriern bewohnten prähistorischen Erde.

Durch die Verschiebung auf den früheren Termin steht "65" nicht mehr in ganz direkter Konkurrenz zu "Shazam! Fury of the Gods", der für den 16.03.2023 geplant ist. Am 09.03. sollen aber zusammen mit "65" auch "Scream VI" und Steven Spielbergs "Die Fabelmans" in den deutschen Kinos starten.

