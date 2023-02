News

"Children of Dune" erscheint als Blu-ray Disc-Neuauflage

Fernsehjuewelen veröffentlicht "Children of Dune" neu auf Blu-ray Disc. Die Mini-Serie aus dem Jahr 2003 erscheint am 12.05.2023 auf Blu-ray Disc - rund ein halbes Jahr vor dem Kinostart von Denis Villeneuves "Dune: Part Two".

Die Blu-ray Disc ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Mehrkanalton ausgestattet. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes, Trailer und ein Booklet dabei.

bereits erhältlich:

