Sony stellt Produktion optischer Speichermedien ein

Sony beendet in Japan die Produktion optischer Speichermedien. In einer kurzen Mitteilung kündigt Sony an:

Im Februar 2025 werden wir die Produktion aller Modelle von Blu-ray-Disc-Medien, Mini-Discs für die Aufnahme, MD-Daten für die Aufnahme und Mini-DV-Kassetten einstellen. Außerdem gibt es kein Nachfolgemodell.

Der Produktionsstopp umfasst lediglich die Einstellung der Herstellung von beschreibbaren Speichermedien zum Anfertigen individueller Aufnahmen wie BD-R oder BD-RE. Kommerzielle Blu-ray Discs, Ultra HD Blu-rays, DVDs und CDs werden hingegen mit ganz anderen Verfahren in einem Replikationsprozess angefertigt.

