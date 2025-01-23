News

"Kraftwerk: Autobahn 50th Anniversary Edition" erscheint mit Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Di & Vinyl LP

Parlophone veröffentlicht "Kraftwerk: Autobahn" als neue "50th Anniversary Edition" auf Blu-ray Disc & LP. Das Album der deutschen Synthesizer-Pioniere aus dem Jahr 1974 wird auf Blu-ray Disc mit einem neuen Dolby Atmos-Mix, in 5.1 und 24 Bit/48 kHz Stereo präsentiert. Die LP-Edition erscheint als Picture Disc. Der Verkaufsstart ist für den 07.03.2025 geplant.

