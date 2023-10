News

Sony startet PlayStation 5 Cloud Gaming in 4K

Sony kündigt für das Monatsende den Start von PS5-Cloud-Streaming an. PlayStation Plus Premium-Mitglieder sollen ab dem 23.10.2023 in Deutschland PS5-Games in Auflösungen bis zu 4K streamen können.

Zum Start sollen die Spiele "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales", "Horizon Forbidden West", "Ghost of Tsushima", "Mortal Kombat 11" und "Saints Row IV" sowie als Testversionen "Hogwarts Legacy", "The Witcher 3: Wild Hunt" und "The Calisto Protocol" dabei sein. Zusätzliche digitale PS5-Titel, die PlayStation Plus Premium-Mitglieder besitzen und die zum Streaming verfügbar sein werden, sind "Resident Evil 4", "Dead Island 2", "Genshin Impact", "Fall Guys" und "Fortnite".

PS5-Cloud-Streaming wird zum Start ausschließlich auf der PS5 verfügbar sein. In den Spielen stehen auch herunterladbare Inhalte und Käufe im Spiel zur Verfügung inklusive DLCs und Add-ons. Nutzer des PS5-Cloud-Streaming sollen Screenshots und bis zu 3 Minuten lange Videos aufnehmen können.

Als Video-Qualität sollen 4K, 1440p, 1080p und 720p mit 60 FPS und SDR- oder HDR-Ausgabe zur Auswahl stehen. Zur Nutzung ist eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 5 Mbit/s, 15 Mbit/s für 1080p und 38 Mbit/s+ für 4K erforderlich. Auch beim Streaming sollen alle PS5-Audio-Optionen, einschließlich 5.1 und 7.1 sowie Tempest 3D AudioTech zur Verfügung stehen.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.