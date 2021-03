News

Sony präsentiert 5.1-System HT-S40R

Bildquelle: Sony

Mit dem HT-S40R stellt Sony eine Kombination aus Soundbar + Subwoofer und kabellosen Rear-Lautsprechern für diskrete 5.1-Wiedergabe vor. Die Rears werden dabei kabelgebunden mit einem Signal von einem Wireless-Verstärker versorgt, der im hinteren Bereich platziert werden kann. In Kombination mit einem Sony BRAVIA TV gelingt auch die Übertragung des TV-Audiosignals ohne Kabel. Insgesamt 600 Watt Leistung wird bereitgestellt. Neben Filmton kann via Bluetooth vom Smartphone oder per USB Musik zugespielt werden.

Ein schlankes, kompaktes Design steht im Fokus und sowohl Soundbar als auch Rears können an der Wand montiert werden, auch den Wireless-Verstärker kann man an der Wand platzieren. Das HT-S40R verfügt über HDMI ARC und einen optischen sowie analogen Eingang. Vier Klangmodi (Kino, Musik, Standard, Automatischer Sound) sind integriert, außerdem ein Nacht- und ein Sprachmodus.

Ab Mai 2021 ist das Sony HT-S40R zur UVP von ca. 400 Euro verfügbar.