Verkaufsstart für JBL Charge 5

Bereits im Januar 2021 haben wir über den Nachfolger des beliebten JBL Charge 4 berichtet. Der tragbare Bluetooth-Speaker mit bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit, IP67 Wasser- und Staubschutz und insgesamt 40 Watt RMS Leistung ist ab sofort zur UVP von 179 Euro in Deutschland und Österreich erhältlich. In der Schweiz kostet der Charge 5 239 CHF. Robust, widerstandsfähig und natürlich besonders klangstark soll sich die in zahlreichen Farbvarianten (Schwarz, Blau, Rot, Rosa, Türkis, Grün, Weiß, Camouflage) verfügbare Komponente zeigen.