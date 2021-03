News

Fußball WM-Qualifkation live in Ultra HD & HDR bei RTL UHD

RTL zeigt auf seinem Event-Kanal RTL UHD die Qualifikations-Spiele zur Fußball-WM 2022 in Katar live in Ultra HD & HDR. Ab dem 25.03. werden die folgenden Partien der deutschen Nationalmannschaft aus der Gruppe J live übertragen:

Deutschland - Island: 25. März 2021, 20:15 Uhr

Rumänien - Deutschland: 28. März 2021, 20:15 Uhr

Deutschland - Nordmazedonien, 31. März 2021, 20:15 Uhr

RTL UHD wird via Satellit Astra 19.2° Ost ausgestrahlt. Voraussetzung für den Empfang ist ein HD+ Abo. Im Kabel ist der Sender bereits in den Netzen von wilhelm.tel, willy.tel und PŸUR sowie Sunrise (Schweiz) verfügbar. Der Ultra HD-Sender kann auch im Magenta TV-Angebot der Telekom und in Österreich über SimpliTV Sat HD empfangen werden.

RTL nutzt als HDR-Format "Hybrid Log Gamma" (HLG).