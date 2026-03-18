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Sony: PlayStation 5-Update 26.02-13.00.00 veröffentlicht

Sony hat die neue Software 26.02-13.00.00 für die PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro veröffentlicht. Laut dem PS5-Systemsoftware-Update-Changelog gibt es neben verschiedenen Optimierungen, neuen Funktionen für den Willkommen-Hub, und Unicode 17.0 Emojis auch eine Optimierung von PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) auf der PS5 Pro, die für schärfere und klarere Bilder in unterstützten Spielen sorgen soll.

Die PSSR-Einstellungen können unter Einstellungen > Bildschirm und Video > Videoausgabe > PSSR-Bildqualität vorgenommen werden.

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