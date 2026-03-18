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Sky integriert HBO Max in Sky Stream und Sky Q

Sky und Warner Bros. Discovery setzen ihre langjährige Zusammenarbeit fort und bringen den neuen Streaming-Dienst HBO Max als App auf die Plattformen Sky Stream und Sky Q. Für die Nutzung ist ein eigenes Abo von HBO Max erforderlich. Derzeit gibt es keine Möglichkeit zur Buchung von HBO Max innerhalb eines Sky-Abos.

Die Vereinbarung zwischen Sky und Warner umfasst auch die zukünftige Verbreitung von HBO-Inhalten im Sky Abo sowie ausgewählten linearen Pay-TV-Sendern von Warner Bros. Discovery. So werden auch die Pay-TV-Sender Warner TV Film, Warner TV Serie, Warner TV Comedy, Cartoon Network und Cartoonito sowie die Free-To-Air-Sender DMAX, TLC, Tele5, HGTV und Eurosport1 weiterhin als Teil des Sky Angebots verfügbar sein.

www.sky.de

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