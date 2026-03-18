Warner: Erster "Dune: Part Three"-Trailer online
18.03.2026 (Karsten Serck)
Warner hat den ersten Teaser-Trailer für "Dune: Part Three" veröffentlicht:
Das Finale von Denis Villeneuves "Dune"-Trilogie mit Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson und Javier Bardem soll am 17.12.2026 in den deutschen Kinos starten.
