News

Sony: "Columbia Classics 4K Ultra HD Collection Vol. 5" erscheint im Oktober

Sony veröffentlicht die "Columbia Classics 4K Ultra HD Collection Vol. 5" im Oktober auf Ultra HD Blu-ray. Die fünfte Box mit 4K-Erstveröffentlichungen von Columbia-Klassikern aus den letzten Jahrzehnten erscheint hierzulande am 01.10.2024 mit den folgenden Filmen:

"Der Mann, der herrschen wollte" (1949)

"Die Faust im Nacken" (1954)

"Ein Mann zu jeder Jahreszeit" (1966)

"Tootsie" (1982)

"Zeit der Unschuld" (1992)

"Little Women" (2019)

Als Bonus-Material sind u.a. Audio-Kommentare und Making of-Featurettes geplant. Außerdem sind noch die Bonus-Filme "The Belle of Broadway (1926)" in HD sowie "Ladies of Leisure (1926)", "The Desert Bride (1928)" und "The Scarlet Lady (1928)" in 4K mit SDR dabei.

Die deutsche Columbia Classics 4K-Box wird exklusiv über den deutschen Sony-Vertrieb Plaion Pictures verkauft und ist im Plaion Shop jetzt vorbestellbar:

Außerdem ist die "Columbia Classics 4K Ultra HD Collection Vol. 4" bis zum 02.08.2024 um 12:00 Uhr im Plaion Shop für 139,99 EUR statt 149,99 EUR erhältlich:

bereits erhältlich:

Anzeige

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.