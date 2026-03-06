News

Neue Sofanella Heimkino-Kollektion Sorano

Sofanella präsentiert mit Sorano eine Heimkino-Sofa-Kollektion, die gezielt auf Langlebigkeit ausgelegt ist und dadurch eine nachhaltige Investition darstellen soll.

Alle Modelle nutzen Premium-Polsterung mit einem Raumgewicht von 50 kg/m³ – deutlich höher als bei Standard-Heimkinosesseln üblich.

"Die meisten Sofas nutzen Polsterungen mit 20-35 kg/m³ Raumgewicht", erklärt Sandra Sollinger von Sofanella. "Mit 50 kg/m³ bieten wir Formstabilität, die auch nach zehn Jahren täglicher Nutzung hält für Personen die mehr wiegen als nur 120 KG.“

Vier Modelle für unterschiedliche Bedürfnisse

Die Sorano Heimkinokollektion umfasst vier Varianten:

2-Sitzer Heimkinosessel mit Mittelkonsole:

Zwei elektrisch verstellbare Sitzplätze mit zentraler Konsole, Getränkehaltern und USB-C-Anschlüssen

3-Sitzer Heimkinosessel mit 2 Mittelkonsolen:

Drei elektrisch verstellbare Plätze mit zwei Konsolen und insgesamt vier Getränkehaltern.

Alle Modelle sind mit Leder- oder Stoffbezug erhältlich und verfügen über elektrisch verstellbare Rückenlehnen, Fußstützen und Kopflehnen. Die unabhängige Steuerung ermöglicht individuelle Einstellungen an jedem Sitzplatz.

Konzipiert für hohe Belastungen

Die verstärkte Konstruktion und hochverdichtete Polsterung machen Sorano besonders belastbar:

• Robuste Rahmen für maximale Stabilität

• Hoch belastbare Elektromotoren für zuverlässige Funktion

• Großzügige Sitzflächen ohne einengende Dimensionen

• Premium-Polsterung hält auch intensiver Nutzung stand

"Sorano eignet sich explizit auch für Menschen mit höherem Körpergewicht", so Sollinger. "Die Polsterung behält ihre Form auch bei stärkerer Beanspruchung – kein Durchsitzen, keine Muldenbildung."

Langlebigkeit als Qualitätsmerkmal

Standard-Polsterungen von anderen Anbietern zeigen nach 2-3 Jahren täglicher Nutzung erste Ermüdungserscheinungen. Die hochverdichtete Sorano-Polsterung behält ihre stützenden Eigenschaften über ein Jahrzehnt und länger:

Formstabilität: Der Schaum kehrt nach Belastung sofort in die Originalform zurück – auch nach tausenden Sitzzyklen. Der Sitzkomfort nach fünf Jahren entspricht dem Komfort am ersten Tag.

Elektrische Vollausstattung mit Mittelkonsolen

Die charakteristischen Mittelkonsolen bieten praktische Features für Heimkino-Nutzung:

• Stabile Getränkehalter für Gläser und Flaschen

• USB-C-Ladeanschlüsse für Smartphones und Tablets

• Zusätzliche Ablagefläche für Fernbedienungen und Snacks

• Elektrisch verstellbare Kopflehnen an allen Plätzen

Die elektrischen Verstellsysteme arbeiten leise und zuverlässig. Rückenlehnen, Fußstützen und Kopflehnen lassen sich stufenlos positionieren.

Leder oder Stoff – beide mit Premium-Polsterung

Sorano ist in Leder und Stoff erhältlich. Beide Materialvarianten umhüllen die gleiche hochverdichtete Polsterung mit identischer Langlebigkeit:

Leder: Pflegeleicht, strapazierfähig, entwickelt charaktervolle Patina. Ideal bei regelmäßigem Essen und Trinken auf dem Sofa.

Stoff: Atmungsaktiv, wohnliche Optik, angenehme Haptik. Verschiedene Farbtöne für individuelle Einrichtungsstile.

Intelligente Konstruktion ohne Übergrößen

Trotz verstärkter Bauweise vermeidet Sorano überdimensionierte Außenmaße. Die großzügigen Sitzflächen und Premium-Polsterung stecken im Inneren – die Außenmaße bleiben im Standardbereich.

Das bedeutet: Sorano passt durch normale Türen, in reguläre Wohnzimmer und auf übliche Stellflächen. Kein spezieller Lieferaufwand, keine Raumprobleme.

Probesitzen in München möglich

Im Sofanella Showroom in Alling bei München kann das Sorano Sofa nach Terminvereinbarung persönlich getestet werden. Der Unterschied zwischen Standard- und Premium-Polsterung ist direkt spürbar:

Die höhere Dichte bietet festeren, stützenderen Komfort – nicht hart, aber deutlich formstabiler als weiche Budget-Schäume. Die elektrischen Verstellfunktionen können ausgiebig getestet werden.

"Wir empfehlen das Probesitzen ausdrücklich", so Sollinger. "Die Premium-Polsterung ist ein fühlbarer Unterschied. Viele Kunden sind überrascht, wie stützend 50 kg/m³ Raumgewicht wirken."

Direktvertrieb und Service

Sofanella verkauft direkt an Endkunden ohne Zwischenhändler. Die Fertigung erfolgt auftragsbezogen – jedes Sorano Sofa wird individuell nach Bestellung in Italien produziert.

Die Lieferung erfolgt inklusive Aufbau bis zur Wunschposition im Raum. Alle Verpackungsmaterialien werden direkt mitgenommen. Kostenfreie Materialproben sind auf Anfrage erhältlich.

Genaue Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de.

