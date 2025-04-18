News

Sofanella präsentiert neue Kinosofa-Serie LINERA mit 4D-Technologie und Extra-Stauraum

Die Sofa-Spezialisten bei Sofanella erweitern das Sortiment ihrer bequemen Kinosofas um das neue Modell Linera mit einem optischen Mix aus den amerikanischen 50s und ikonischen 60s. Hinter der ansprechenden Erscheinung mit geradliniger Form, breit gesteppten Polstern und ausgestellten Möbelfüßen steckt noch viel mehr: Integrierte Lautsprecher, Vibrationsmotoren und Subwoofer holen das 4D-Kino nach Hause – alles über Bluetooth steuerbar an der Mittelkonsole, die weitere Funktionen bietet.

Ausgefeilte Unterhaltungstechnik mit Vintage-Ästhetik

In einer eleganten 2-Sitzer-Ausführung vereint das Kinosofa Linera Retro-Ästhetik mit modernster Technik und durchdachten Komfortfunktionen – ideal für Designliebhaber, Technikbegeisterte und Cineasten gleichermaßen.

So sorgen integrierte Lautsprecher und Subwoofer für ein immersives Erlebnis – direkt vom Sofa aus. Unter den Sitzen sind Vibrationsmotoren verbaut, die den Klang unterstreichen und das Multimedia-Erlebnis abrunden. Per Bluetooth ist die Couch dabei mit dem Fernseher oder Mobilgerät verbunden, wobei die Konnektivität über die Mittelkonsole steuerbar ist. Hier lässt sich entsprechend auch die Lautstärke anpassen – und Film oder Serie vor- beziehungsweise zurückspulen.

Die Mittelkonsole beherbergt zudem eine Wireless-Charging-Station, die sich per Touchbutton in der Mitte absenkt und in einen Getränkehalter verwandelt. Geräte-Akkus lassen sich auch über die integrierte USB-Ladebuchse aufladen – clever unter einem Schiebedeckel versteckt.

Ein weiteres Highlight der Linera-Serie ist die innovative Herz-Waage-Position, die auf Knopfdruck aktiviert werden kann. Diese ergonomisch durchdachte Liegefläche sorgt für eine optimale Entlastung der Wirbelsäule, indem sie den Körper in eine Position bringt, bei der sich das Herz auf Höhe der Beine befindet. Diese spezielle Haltung fördert die Durchblutung, reduziert den Druck auf die Bandscheiben und ermöglicht eine vollständige Entspannung der Rückenmuskulatur.

Mit Relaxfunktionen und Stauraum zum Herzstück des Wohnraums

Neben diesen Hightech-Funktionen kommt das Kinosofa-Modell mit den bewährten Relaxfunktionen: Es bietet verstellbare Fußteile, Sitztiefen und auch die Kopfstütze lässt sich individuell anpassen. Ganz nach Sofanella-Manier ist die elektrische Steuerung als dezente Touchbuttons an der Innenseite der Armlehne eingearbeitet. Wie nebenbei findet sich in den Armlehnen praktisch versteckter Stauraum: Sobald Druck auf die Vorderseite ausgeübt wird, kommt eine versteckte Ablage mit mehreren Ebenen zum Vorschein, die sich per Push-to-Open-System vom Sofasitz aus bequem wieder schließen lässt.

Verfügbare Modelle und Konfigurationen

Die Cinema-Couch Linera von Sofanella ist mit Leder- oder Stoffbezug in den folgenden Varianten erhältlich:

Kinosofa Stoff

1-Sitzer Stoff

Kinosofa Leder

1-Sitzer Leder Das Linera-Sofa wird im Showme-Showroom in Dreieich bei Frankfurt ausgestellt und kann dort probegesessen werden. Für die Leder-Ausführungen bietet Sofanella drei verschiedene Leder-Arten von Comfort bis Deluxe an. Die Stoff-Sofas können mit verschiedenen Farben sowie dezenten Mustern und Strukturen individualisiert werden. Interessenten können vor dem Kauf Farbproben anfordern, um die perfekte Wahl für ihren persönlichen Geschmack zu treffen. Nähere Informationen zu allen Sofanella-Sofas gibt es im Online-Shop unter www.sofanella.de. Bildquelle: Sofanella

