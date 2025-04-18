News

10 EUR Rabatt im Plaion Shop

Plaion Pictures präsentiert im eigenen Online-Shop eine "Oster-Rabatt"-Aktion. Beim Kauf Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs (ohne Vorbesteller) gibt es für kurze Zeit einen Rabatt in Höhe von 10 EUR ab einem Mindestbestellwert von 35 EUR. Dazu muss bei der Bestellung der Aktions-Code OSTERN10 eingegeben werden. Die Angebote gelten bis Montag Abend bzw. solange der Vorrat reicht:

