"Smile 2 - Siehst Du es auch?" bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)

Paramount veröffentlicht "Smile 2 - Siehst Du es auch?" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Horror-Thriller-Fortsetzung erscheint am 23.01.2025 fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray wird zunächst als Steelbook angeboten. Am 13.02.2025 erscheint "Smile 2" noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray mit Standard-Verpackung. Beide Blu-ray-Varianten sind mit einem englischen Dolby Atmos-Mix und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton ausgestattet.

Update: Paramount hat jetzt noch weitere Details zum Bonus-Material veröffentlicht, die wir zur Ausstattungs-Übersicht unten hinzugefügt haben.

Smile 2 - Siehst Du es auch? [4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc]

Bild: 2,00:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Kommentar von Regisseur Parker Finn – Ein Blick hinter das Lächeln mit Kommentaren des Autors und Regisseurs Parker Finn, der die blutigen Details dieser erschreckenden Fortsetzung erläutert.

Von Ohr zu Ohr – Besetzung und Filmemacher tauchen tief in das SMILE-Universum ein und diskutieren, wie sie die Vision des Regisseurs zum Leben erweckt haben.

Der Aufstieg und Fall von Skye Riley – Naomi Scott beschreibt das verfluchte Leben des Popstars Skye Riley.

Hinter der Musik – Ein Blick hinter die Kulissen der Musik und Choreografie des Films.

Ein neues Lächeln – SMILE-Veteran Kyle Gallner gibt Einblicke in die Rückkehr seines Charakters, während die Filmemacher die intensiven ersten Momente des Films analysieren.

Smiler: Ein neues Monster – Größer, kühner und wahnsinniger: Ein Blick hinter die Kulissen des grotesken Monsters und sein Fluch.

Dreh die Mundwinkel nach oben – Lewis, ein Freund von Skye, wird vorgestellt, während das grausige Make-up und die Prothesen hinter seinem erschreckenden Lächeln näher beleuchtet werden.

Zeig mir deine Zähne – Ein Einblick, wie die Filmemacher den einzigartig erschreckenden Autounfall inszeniert haben.

bereits erhältlich:

