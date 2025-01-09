"Smile 2 - Siehst Du es auch?" bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc (Update)
Paramount veröffentlicht "Smile 2 - Siehst Du es auch?" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Horror-Thriller-Fortsetzung erscheint am 23.01.2025 fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray wird zunächst als Steelbook angeboten. Am 13.02.2025 erscheint "Smile 2" noch einmal als einfache Ultra HD Blu-ray mit Standard-Verpackung. Beide Blu-ray-Varianten sind mit einem englischen Dolby Atmos-Mix und deutschem Dolby Digital 5.1-Ton ausgestattet.
Update: Paramount hat jetzt noch weitere Details zum Bonus-Material veröffentlicht, die wir zur Ausstattungs-Übersicht unten hinzugefügt haben.
- Smile 2 - Siehst Du es auch? [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Smile 2 - Siehst Du es auch? [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Smile 2 - Siehst Du es auch? - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Smile 2 - Siehst Du es auch? [Blu-ray] bei Amazon.de
- Smile 2 - Siehst Du es auch - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Smile 2 - Siehst Du es auch [Blu-ray] bei jpc.de
Smile 2 - Siehst Du es auch? [4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc]
Bild: 2,00:1
Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (Dolby Digital 5.1)
Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.
Extras:
- Kommentar von Regisseur Parker Finn – Ein Blick hinter das Lächeln mit Kommentaren des Autors und Regisseurs Parker Finn, der die blutigen Details dieser erschreckenden Fortsetzung erläutert.
- Von Ohr zu Ohr – Besetzung und Filmemacher tauchen tief in das SMILE-Universum ein und diskutieren, wie sie die Vision des Regisseurs zum Leben erweckt haben.
- Der Aufstieg und Fall von Skye Riley – Naomi Scott beschreibt das verfluchte Leben des Popstars Skye Riley.
- Hinter der Musik – Ein Blick hinter die Kulissen der Musik und Choreografie des Films.
- Ein neues Lächeln – SMILE-Veteran Kyle Gallner gibt Einblicke in die Rückkehr seines Charakters, während die Filmemacher die intensiven ersten Momente des Films analysieren.
- Smiler: Ein neues Monster – Größer, kühner und wahnsinniger: Ein Blick hinter die Kulissen des grotesken Monsters und sein Fluch.
- Dreh die Mundwinkel nach oben – Lewis, ein Freund von Skye, wird vorgestellt, während das grausige Make-up und die Prothesen hinter seinem erschreckenden Lächeln näher beleuchtet werden.
- Zeig mir deine Zähne – Ein Einblick, wie die Filmemacher den einzigartig erschreckenden Autounfall inszeniert haben.
bereits erhältlich:
- Smile - Siehst Du es auch? [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Smile - Siehst Du es auch? [Blu-ray] bei Amazon.de
- Smile - Siehst Du es auch? [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Smile - Siehst Du es auch? [Blu-ray] bei jpc.de
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.