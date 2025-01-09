News

Disney+ bald auch mit HDR10+ Streaming

Disney+ unterstützt bald neben HDR10 und Dolby Vision auch das Video-Streaming mit HDR10+. Davon werden in erster Linie Besitzer von Samsung-Fernsehern profitieren. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen der CES durch die HDR10+ Technologies, LLC.

Von Disney selbst gibt es bislang noch keinen genauen Termin für den tatsächlichen Start von HDR10+ bei Disney+. HDR10+ wird bereits von den Streaming-Anbietern Apple TV+, Paramount+, Prime Video und YouTube unterstützt. In den USA gibt es auch schon erste TV-Sender, die Programme mit HDR10+ ausstrahlen.

www.disneyplus.com

