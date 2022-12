News

Smartphones und Fernseher sind die Technik-Topseller zu Weihnachten

Smartphones und Fernseher gehören zu den beliebtesten Technik-Geschenken zu Weihnachten. Laut einer Umfrage von YouGov Deutschland im Auftrag der gfu Consumer & Home Electronics stehen hinter Smartphones, TVs, Laptops und Tablets auch Smartwatches, Staubsauger- und Roboter sowie Spielekonsolen weit oben auf deutschen Weihnachts-Wunschlisten.

Die derzeitige Energie-Krise sorgt auch für eine höhere Nachfrage nach effizienten Kühlgeräten sowie Notstrom-Aggregaten. Gleichzeitig sorgt aber die insbesondere durch die gestiegenen Energiepreise erhöhte Inflation für Kaufzurückhaltung. So sagen 19 Prozent der Befragten, dass Sie bei Technikanschaffungen kürzertreten müssen weil kein Budget dafür vorhanden ist.

Der in den letzten Jahren auch in Deutschland immer populärer gewordene "Black Friday" und weitere Aktionen im Vorweihnachtsgeschäft lockt nicht alle Käufer an: Lediglich 18% der Befragten geben an, gezielt auf passende Angebote zu warten während 49% Technik nur grundsätzlich nach Bedarf einkaufen wollen.

