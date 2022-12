News

"Prison 77 - Flucht in die Freiheit" bald auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht ""Prison 77 - Flucht in die Freiheit" (Modelo 77) im April auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der spanische Gefängnis-Thriller von Alberto Rodríguez (Mörderland) mit Miguel Herrán aus der Netflix-Serie "Haus des Geldes" erscheint am 27.04.2023 hierzulande direkt fürs Heimkino und wird mit einem Making of und Trailer als Bonus-Material in den Handel kommen.

