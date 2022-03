News

Sky zeigt Formel 1 in Ultra HD und HDR

Sky startet in die neue Formel 1-Saison und überträgt den Großen Preis von Bahrain am 20.03.2022 live.

Alle Rennen der neuen Formel 1-Saison sollen für Sky Q-Abonnenten in Ultra HD und HDR präsentiert werden. Auch ausgewählte Qualifyings werden in Ultra HD & HDR übertragen. Zudem will Sky die Anzahl an Live-Stunden in Ultra HD verdoppeln und künftig ausgewählte Rennwochenenden komplett in Ultra HD übertragen.

Für den Live-Sport nutzt Sky den HDR Broadcast-Standard "Hybrid Log Gamma" (HLG), der von den meisten Fernsehern mit HDR unterstützt wird.

Das Rennsport-Wochenende bei Sky beginnt bereits am Donnerstag mit umfassenden Vorberichten sowie ab Freitag Übertragungen von Trainings und Qualifyings - neben der Formel 1 auch aus der Formel 2 und Formel 3.

www.sky.de

