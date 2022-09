News

Sky zeigt erste "House Of The Dragon"-Folge kostenlos

Sky zeigt ab sofort die erste Folge von "House of Dragon" auch für Nicht-Abonnenten kostenlos auf YouTube. Aufgrund der Altersfreigabe ist das Video nur direkt auf YouTube abrufbar:

"House of Dragon" wird bei Sky und WOW auf Deutsch sowie in der Originalfassung mit zuschaltbaren Untertiteln auf Deutsch oder Englisch gezeigt. Sky Q-Abonnenten können alle Episoden von "House of the Dragon" auch in Ultra HD mit Dolby Atmos-Sound erleben.

