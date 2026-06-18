HIGH END 2026: Der Auftritt von Eversolo

Auf der HIGH END 2026 hat Eversolo zahlreiche Highlights aus dem Produktprogramm, darunter zahlreiche Neuheiten, präsentiert. Im folgenden Bericht stellen wir die hochwertigen Modelle vor, bei denen das Spektrum von DAC/Streamer/Vorstufen über dedizierte D/A-Konverter und Masterclocks bis zu Endstufen sowie integrierten Streamingverstärkern reicht.

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Eversolo T10 (neu)

Neu: Eversolo T10 Streaming Transport (2.190 EUR) mit 8,5 Zoll-Display. Steuerbar per App, unterstützt werden z.B. TIDAL, Qobuz, Amazon Music, Deezer und TuneIn

Sehr hochwertige Gehäuseverarbeitung

Der T10 besitzt eine aufwändige physikalische Isolationsarchitektur. Systemkern, Stromversorgung und Audioschaltungen sind in ubabhängige Bereiche unterteilt

Hervorzuheben wären die 1A-Stromversorgung mit linearem Ringkern-Trafo + der OCXO-Oszillator. Man kann das Inneleben als absolute Referenzklasse bezeichnen

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Anschlusssektion auf der Rückseite. Auch eine SFP-Glasfaserschnittstelle ist an Bord, ansonsten gibt es auch zwei SSD-Steckplätze

C10 Precision Master Clock (neu)

C10 als neue Masterclock

Das Innenleben

Neu von Eversolo und für den akustisch extrem anspruchsvollen Musikliebhaber konzipiert ist die Master Clock C10. Sie generiert ein äußerst präzises Taktsignal, das die praktisch perfekte Synchronisierung zwischen den angeschlossenen digitalen Komponenten ermöglicht. Durch die Bereitstellung einer extrem stabilen zeitlichen Basis kann der C10 in einer anspruchsvollen HiFi-Kette für eine weitere akustische Optimierung sorgen.

DAC-Z10

Der DAC-Z10 (1.980 EUR) passt perfekt zum Transport T10. Er ist präziser DAC und symmetrischer Vorverstärker in Personalunion: Dual AK-4191 + AK4499 sind an Bord

Hier, auf diesem von uns etwas modifizierten Bild von Eversolo, sieht man das große Display (KI by ChatGPT)

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Der DAC-Z10 besitzt gleich drei unabhängige, extrem rauscharme Linear--Netzteile. Bis zu 768 KHz/32-Bit (PCM) und bis zu DSD512 werden unterstützt. Mit an Bord: Ein hochwertiger OCXO-Taktgeber sowie eine flexible Anschlussauswahl

DMP-A8 Gen2 + DMP-A8 Gen2 Master Edition (neu)

Der DMP-A8 Gen 2 bringt extrem hochwertige Features mit

Das Innenleben. Kennzeichen sind hier eine diskrete Dual Power-Architektur der Stromversorgung und eine Trennung analoger von den digitalen Sektionen

Der DMP-A8 Gen2 bringt Flaggschiff-DACs vom Typ AK4499EX + AK4191 mit. Bis zu 768 kHz/32-Bit (PCM) beziehungsweise bis zu DSD512 werden unterstützt. Merkmal umfassen eine vollständig symmetrische Vorverstärkerstufe, flexible Anschlussoptionen und ein kompromisslos auf Höchstleistung getrimmter Prozessor (64-Bit Octacore-ARM-Chip)

Und hier haben wir die Master Edition. Sofort erkennbar durch das als Toploader ausgeführte Disc-Laufwerk in extrem hochwertiger Ausführung

Natürlich gibt es auch den DMP-A8 Gen2 wieder in einer Master Edition, die als zusätzliches Feature ein sehr hochwertiges, als Top Loader ausgeführtes CD-Laufwerk mitbringt. Zusätzlich wurde das gesamte System hinsichtlich eines maximal niedrigen Betriebsgeräuschs, einer hohen Lesestabilität und einer exzellenten Fehlerkorrektur optimiert. Weiteres Kennzeichen ist der QCXO-Taktgeber mit extrem geringem Phasenrauschen.

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Eversolo AMP-F8 (neu)

Eversolo AMP-F8

Hier haben wir leider kein Live-Bild, aber der AMP-F8 ist eine überaus leistungsfähige Class AB-Endstufe, die einen 800 VA-Ringkerntransformator mitbringt und mit drei Paaren extrem präziser MOSFETs arbeitet. Mit gerade einmal 0,003 Prozent ist die Verzerrung extrem niedrig. Im Brückenbetrieb sind bis zu 500W an 8 Ohm möglich.

Eversolo AMP-F6 (neu)

Eversolo AMP-F6

Auch hier nur das "Katalogbild". Diese Stereo-Endstufe setzt auf digitale Verstärkertechnologie anstatt wie der AMP-F8 auf Class AB-Endstufen. Eversolo verwendet modernste GaN-Module (Galliumnitrid) und bringt mit den extrem schnellen Schalteigenschaften (Halbleitertechnologie der dritten Generation) ordentlich Schwung ins Spiel. Pro Kanal werden an 8 Ohm 225 Watt und an 4 Ohm 450 Watt realisiert.

Eversolo DAC-R8 R2R-DAC (neu)

Der DAC-R8 besitzt Eversolos proprietären 24-Bit R2R-DAC-Architektur und bietet somit ein präzises Widerstandsnetzwerk, um auch feine Klang-Nuancen zu erkennen

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Auf diesem Bild direkt von Eversolo erkennt man das Display gut

Das Innenleben ist, typisch Eversolo, von bester Qualität. Gut erkennbar ist die aufwändige Stromversorgung und das vollständig symmetrische analoge Design

Eversolo SA-200 (neu)

Der Eversolo SA200 bietet bis zu 320 Watt pro Kanal (an 4 Ohm) und hat eine neue optische Erscheinung mit links liegendem Display.

Der SA200 verfügt über umfangreiche Streamingfunktionen, AK4497-DAC-Technologie und erweist sich als kompakt gebaut. Raumkorrektur ist ebenfalls vorhanden

Eversolo DMP-A6 Master Edition

Den DMP-A6 Master Edition Gen2 hatten wir im Test. Die Preise starten bei 1.299 EUR für dieses ausgefeilte und hervorragend klingende Stück Technik.

Eversolo T8 Digital Media Player Streamer

Der T8 ist für faire 1.380 EUR zu bekommen und ist voll ausgestattet

Es handelt sich um T8 um ein reines Transport-Device ohne DAC - dieses Layout garantiert, dass die digitale Signalverarbeitung absolut unbeeinflusst vonstatten gehen kann. Vorgesehen ist dieses Modell für die Kombination mit Eversolos DACs. Kennzeichen umfassen beispielsweise ein ultrapräzises Femtosekunden-Taktsystem, das Jitter effektiv minimiert. Die Folge ist eine außergewöhnlich genaue Signalübertragung und ein enorm präziser Klang. Auch zu nennen wären die vollständig isolierte Digitalausgänge in großer Auswahl, darunter SFP, USB-B, I2S (HDMI), Koaxial, Optisch und AES/EBU. Die Hochweertigkeit wird auch durch das außergewöhnlich leise lineare Netzteil dokumentiert: Mit einem exklusiv angefertigten 4N-Sauerstoff-freien Kupfer-Ringkerntransformator sowie Teflon-isolierter Verkabelung sind geringste Rauschpegel (bis zu 30 µV) und ein extrem sauberer Signalhintergrund zu realiisieren. Umfassend fällt die Netzwerk-Konnektivität aus. SFP-Glasfaseranschluss und Gigabit-RJ45-Port stehen für stabile, schnelle und elektrisch isolierte Datenübertragungen, ergänzt durch Wi-Fi 6 (2.4G+5G Dualband). Ebenfalls an Bord sind dual ausgeführte SSD-Slots: Unterstützt werden bis zu 16 TB Speicherplatz (2 x 8 TB) für eine umfangreiche digitale Musikbibliothek und unterbrechungsfreie Wiedergabe von hochauflösenden Audiodateien.

Innenleben

Als Basis füt alles dient die leistungsstarke Hardware: Ein Quad-Core ARM Prozessor, 4 GB DDR4 RAM und 64 GB eMMC-Speicher tun ihre Bestes für eine reibungslose Bedienung und ein effizientes Datenmanagement. Der 6-Zoll-LCD-Touchscreen garantier eine intuitive Steuerung, die passende App-Auswahl und Einstellungen direkt am Gerät. Umfassend fällt auch die Unterstützung von Streaming-Diensten aus: Qobuz, Amazon Music, Deezer, TuneIn Radio, Roon Ready, TIDAL Connect und Qobuz Connect stehen hier in der üppigen Ausstattungsliste. Hervorzuheben wäre noch die Evotune Raumkorrektur, die mittels FIR-Algorithmen zur Optimierung der Akustik arbeitet. Sie ist steuerbar über die Eversolo Control App und kann auch mit einem externen Mikrofon (z.B. Eversolo EM-01) verwendet werden.

Eversolo DMP-A10

Der Eversolo DMP-A10 ist ein würdiges Topmodell (ab 3.780 EUR) mit überragender Verarbeitungs- und Materialqualität

Das Innenleben mit extrem aufwändiger Stromversorgung und hoch entwickeletem elektrischen Isolationssyxstem

Der DMP-A10 als Streamer/DAC/Voverstärker zieht alle Register. Seine Hauptmerkmale umfassen zunächst einen extrem hochwertigen DAC. Im einzelnen handelt es sich um einen ES9039 PRO DAC-Chip für hochauflösendes Audio bis 32 Bit/768 kHz, natives DSD512 und MQA. Überdies verfüge der DMP-A10 über ein hochpräzises Taktsystem: OCXO-Taktoszillatoren und Temperaturregelungstechnologie stehen für minimalen Jitter zur Disposition. Erweiterbare Speicheroptionen sind auch Bestandteil des Konzepts: Zwei M.2 NVMe SSD-Steckplätze für bis zu 8 TB Speicher und USB 3.0-Anschlüsse für externe Geräte. Aber das war noch lange nicht alles: Vorhanden ist auch ein isolierter USB-Audio-Ausgang mit iCoupler®-Technologie garantieren reduzierte Störungen und höchste Signalgenauigkeit.

Zu erwähnen wäre zudem der duale Subwoofer-Ausgang mit einstellbarer Verstärkung, Übergangsfrequenz und Verzögerung, und auch der SFP-Glasfaser-Netzwerkanschluss für eine rauschfreie Netzwerkverbindung über Glasfaser oder RJ45-Ethernet. Der vollsymmetrische Aufbau der Vorverstärkersektion sorgt für maximale Klangqualität, der DMP-A10 verfügt zudem selbstverständlich über symmetrische XLR- und asymmetrische RCA-Eingänge. Die Steuerungsmöglichkeiten sind umfassend: Entweder über Touchscreen, über die App oder über die Bluetooth-/IR-Fernbedienung. Die Streaming-Unterstützung fällt umfassend aus: Integrierte Musikdienste wie TIDAL, Qobuz, Amazon Music und Unterstützung für Roon Ready und Tidal Connect sind hier zu nennen.. Das Gerät ist zudem von der Japan Audio Society für hochauflösende Audioqualität (Hi-Res-Audio) zertifiziert.

Eversolo AMP-F10

Eversolo AMP-F10

Perfekt zum DMP-F10 passt der extrem kraftvolle Stereo-Endverstärker AMP-F10 mit Class AB-Technik, der für 2.580 EUR zu haben ist. Er liefert bis zu 950 Watt im gebrückten Modus (4 Ohm) und bis zu 320 Watt pro Kanal an 4 Ohm. A 8 Ohm sind es 650 Watt im gebrückten Modus und 200 Watt pro Kanal.

VU-Meter im Detail

Er arbeitet mit modernen dualen Differenzverstärkern und besitzt ein 1.000 Watt-Zweikanal-Linearnetzteil. 5 Paar hochstromfähige MOSFETs pro Kanal in paralleler Konfiguration sichern geringstmögliche Verzerrungen und gleichmäßige Stromverteilung.

Unser Fazit

Eversolo hat es geschafft: Noch gar nicht so lange im deutschen Markt vertreten, hat sich die chinesische Marke bereits eine solide Fanbase anspruchsvoller Klangliebhaber erarbeitet. Das geschah und geschieht natürlich nicht von ungefähr: Zum einen wird die Qualität bei Neuauflagen bereits bekannter Produkte weiter optimiert, zum anderen kommen immer mehr komplett neue, grundsätzlich hochwertige und technische aufwändige weitere Komponenten dazu. Mit extrem leistungsstarken Stromversorgung, sorgdam ausgewählten Baugruppen und flexibler Nutzungsmöglichkeit beeindrucken sämtliche Modelle des Herstellers. Das Portfolio umfasst mittlerweile Streaming-Vollverstärker, DAC/Vorstufe/Streamer-Multifunktionsgeräte, dedizierte DACs und einiges mehr.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher, teilweise mittels ChatGPT bearbeitet

Datum: 18. Juni 2026