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MagentaTV überträgt die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Dolby Atmos und Dolby Vision

Bildquelle: Deutsche Telekom / Dolby Laboratories

Zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wollen die Deutsche Telekom und Dolby Laboratories neue Maßstäbe für die Sportübertragung in Deutschland setzen. MagentaTV wird als erste Plattform hierzulande ein großes Fußballturnier vollständig in Dolby Vision und Dolby Atmos übertragen. Alle 104 Spiele der WM sollen dadurch mit hoher Bildqualität und immersivem Raumklang erlebbar werden.

Alle WM-Spiele in Dolby Vision und Dolby Atmos

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird bei MagentaTV komplett in Dolby Vision und Dolby Atmos verfügbar sein. Damit profitieren Zuschauer von einer erweiterten HDR-Darstellung mit hoher Helligkeit, präzisen Kontrasten und naturgetreuen Farben sowie von einem dreidimensionalen Klangbild, das die Atmosphäre im Stadion besonders realistisch wiedergeben soll.

Laut Dolby werden selbst feine Details auf dem Spielfeld sichtbar, während Dolby Atmos die Geräuschkulisse von Fans, Kommentatoren und Spielgeschehen räumlich präzise im Wohnzimmer abbildet.

Mehr als 1.000 Stunden Fußballprogramm

MagentaTV überträgt sämtliche 104 WM-Partien, davon 44 Spiele exklusiv. Ergänzt wird das Angebot durch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit insgesamt mehr als 1.000 Stunden Inhalt rund um die Weltmeisterschaft.

Dolby und Telekom sehen Meilenstein für Live-Sport

Für Dolby markiert die Zusammenarbeit einen wichtigen Schritt bei der Verbreitung der eigenen Technologien im Live-Sport-Bereich. Javier Foncillas, Vice President Commercial Partnerships & Global Sales bei Dolby Laboratories, bezeichnet die Fußball-Weltmeisterschaft als eines der emotionalsten Sportereignisse weltweit und sieht in Dolby Vision sowie Dolby Atmos die Möglichkeit, Fans noch näher an das Geschehen heranzuführen.

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Auch Arnim Butzen, verantwortlich für MagentaTV bei der Deutschen Telekom, hebt insbesondere die Vorteile von Dolby Atmos hervor. Die Technologie ermögliche eine deutlich realistischere Wiedergabe der Stadionatmosphäre und sorge dafür, dass Zuschauer das Geschehen auf dem Platz intensiver erleben können.

So aktivieren Nutzer Dolby Vision und Dolby Atmos

Für die Wiedergabe in Dolby Vision und Dolby Atmos muss der MagentaTV-Receiver entsprechend konfiguriert werden. In den Einstellungen sollte unter „Senderqualität“ die Option UHD ausgewählt werden. Anschließend lässt sich unter „Tonformat“ die Einstellung „Dolby Audio“ aktivieren.

Einstellungen (Zahnrad) > MagentaTV-Einstellungen > Aufnahmen & Sender > Senderqualität > UHD auswählen

Zurück in die MagentaTV-Einstellungen > Audio & Untertitel > Tonformat > Dolby Audio wählen