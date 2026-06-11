Sharp startet OTTO Summer Days mit TV- und Audio-Angeboten
Bildquelle: Sharp
Sharp Consumer Electronics startet gemeinsam mit Otto.de die diesjährigen „OTTO Summer Days“ und bietet vom 11. bis 15. Juni 2026 zahlreiche Fernseher, Soundbars und Audiokomponenten zu deutlich reduzierten Preisen an. Die Aktion umfasst sowohl aktuelle TV-Modelle in verschiedenen Größen als auch Soundbars und Lautsprechersysteme für das Heimkino.
Nach Angaben von Sharp richtet sich die Aktion an Nutzer, die ihr Entertainment-Setup pünktlich zur Sommer- und Fußballsaison aufrüsten möchten. Zu den Angeboten zählen Fernseher mit Bildschirmgrößen von 32 bis 85 Zoll sowie verschiedene Soundbars mit Unterstützung moderner Audioformate.
TV-Angebote im Überblick
|Modell
|UVP
|Aktionspreis
|65HR7265E
|1.099 €
|649,99 €
|55HR7265E
|999 €
|459,00 €
|50HR7265E
|799 €
|399,00 €
|43HP5265E
|549 €
|234,99 €
|40HE2245E
|399 €
|189,99 €
|32HE2245E
|279 €
|144,99 €
|40HE3245E
|449 €
|189,99 €
|55HM5245E
|799 €
|333,00 €
|55JP7265E
|799 €
|359,99 €
|65JP7265E
|899 €
|499,99 €
|75JP7265E
|1.199 €
|679,99 €
|70HL4265E
|999 €
|499,00 €
|85HP5265E
|1.499 €
|839,00 €
Audio-Angebote im Überblick
|Modell
|UVP
|Aktionspreis
|HT-SBW55121 (BK)
|549 €
|359,99 €
|HT-SBW55121 (SL)
|549 €
|359,99 €
|HT-SBW53121 (BK)
|399 €
|299,99 €
|HT-SBW53121 (SL)
|399 €
|299,99 €
|HT-SPR52021 (BK)
|239 €
|159,99 €
|HT-SPR52021 (SL)
|239 €
|159,99 €
|HT-SBW320
|249 €
|159,00 €
|HT-SBW310
|229 €
|129,00 €
|HT-SBW121
|129 €
|77,00 €
|HT-SB121
|99 €
|45,99 €
Angebote bis zum 15. Juni verfügbar
Die Rabattaktion läuft exklusiv bei Otto.de vom 11. bis einschließlich 15. Juni 2026. Besonders attraktiv fallen die Preisnachlässe bei den größeren Fernsehern sowie den Soundbar-Modellen aus. Sharp betont dabei, dass moderne TV- und Audiotechnik nicht zwangsläufig mit hohen Investitionen verbunden sein muss.