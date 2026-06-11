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Sharp startet OTTO Summer Days mit TV- und Audio-Angeboten

Bildquelle: Sharp

Sharp Consumer Electronics startet gemeinsam mit Otto.de die diesjährigen „OTTO Summer Days“ und bietet vom 11. bis 15. Juni 2026 zahlreiche Fernseher, Soundbars und Audiokomponenten zu deutlich reduzierten Preisen an. Die Aktion umfasst sowohl aktuelle TV-Modelle in verschiedenen Größen als auch Soundbars und Lautsprechersysteme für das Heimkino.

Nach Angaben von Sharp richtet sich die Aktion an Nutzer, die ihr Entertainment-Setup pünktlich zur Sommer- und Fußballsaison aufrüsten möchten. Zu den Angeboten zählen Fernseher mit Bildschirmgrößen von 32 bis 85 Zoll sowie verschiedene Soundbars mit Unterstützung moderner Audioformate.

TV-Angebote im Überblick

Modell UVP Aktionspreis 65HR7265E 1.099 € 649,99 € 55HR7265E 999 € 459,00 € 50HR7265E 799 € 399,00 € 43HP5265E 549 € 234,99 € 40HE2245E 399 € 189,99 € 32HE2245E 279 € 144,99 € 40HE3245E 449 € 189,99 € 55HM5245E 799 € 333,00 € 55JP7265E 799 € 359,99 € 65JP7265E 899 € 499,99 € 75JP7265E 1.199 € 679,99 € 70HL4265E 999 € 499,00 € 85HP5265E 1.499 € 839,00 €

Audio-Angebote im Überblick

Angebote bis zum 15. Juni verfügbar

Die Rabattaktion läuft exklusiv bei Otto.de vom 11. bis einschließlich 15. Juni 2026. Besonders attraktiv fallen die Preisnachlässe bei den größeren Fernsehern sowie den Soundbar-Modellen aus. Sharp betont dabei, dass moderne TV- und Audiotechnik nicht zwangsläufig mit hohen Investitionen verbunden sein muss.