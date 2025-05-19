News

Sky mit Bundesliga, Serien und Netflix für 15 EUR pro Monat

Sky bietet derzeit das Abo mit den Fußball Bundesliga-Freitagsspielen und Sky Serien inklusive Netflix für 15 EUR im Monat während des ersten Jahres an. Alternativ gibt es auch das Abo zusätzlich mit Cinema und Paramount+ für 25 EUR im Monat. Die Preise erhöhen sich ab dem 13. Monat um jeweils 10 EUR sofern keine Kündigung erfolgt.

www.sky.de

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.