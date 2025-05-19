News

Disneys "Schneewittchen" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Disney veröffentlicht "Schneewittchen" (Snow White) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die neue Realverfilmung des Märchen-Klassikers erscheint am 27.06.2025 fürs Heimkino. Die Ultra HD Blu-ray wird mit englischem Dolby Atmos-Ton und einem deutschen Dolby Digital Plus 7.1-Mix ausgestattet sein. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Making of-Featurettes, Deleted Scenes und ein "Sing mit beim Film"-Modus geplant.

