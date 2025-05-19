News

Disney: Neuer "Predator: Killer of Killers"-Trailer online

20.05.2025 (Karsten Serck)

Disney+ hat einen neuen Trailer für "Predator: Killer of Killers" veröffentlicht:

Der Animationsfilm von "Prey"-Regisseur Dan Trachtenberg wird ab dem 06.06.2025 bei Disney+ zu sehen sein und dreht sich um drei Kämpfer aus verschiedenen Epochen, die gegen einen Predator um ihr Leben kämpfen müssen. Dan Trachtenbergs "Predator: Badlands" mit Elle Fanning soll am 06.11.2025 in den deutschen Kinos starten.

www.disneyplus.com

