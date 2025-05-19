News
Disney: Neuer "Predator: Killer of Killers"-Trailer online
20.05.2025 (Karsten Serck)
Disney+ hat einen neuen Trailer für "Predator: Killer of Killers" veröffentlicht:
Der Animationsfilm von "Prey"-Regisseur Dan Trachtenberg wird ab dem 06.06.2025 bei Disney+ zu sehen sein und dreht sich um drei Kämpfer aus verschiedenen Epochen, die gegen einen Predator um ihr Leben kämpfen müssen. Dan Trachtenbergs "Predator: Badlands" mit Elle Fanning soll am 06.11.2025 in den deutschen Kinos starten.
- Prey - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Prey [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Prey [Blu-ray] bei Amazon.de
- Prey - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Prey [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Prey [Blu-ray] bei jpc.de
- Predator - Upgrade [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Predator [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Predator 2 [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Predators [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.